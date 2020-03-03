中国大熊猫等濒危野生动物扭转持续下降态势

今天（3日）是联合国第七个世界野生动植物日。中国国家林业和草原局表示，近年来中国通过系统实施濒危物种拯救工程，濒危野生动植物种群总体稳中有升。大熊猫、朱鹮、亚洲象、藏羚羊等濒危野生动物扭转了持续下降的态势，德保苏铁、华盖木、百山祖冷杉等野生植物居群稳定增长。

据新华社报道，国家林草局有关负责人介绍，通过加强野生动物栖息地保护和拯救繁育，严厉打击野生动物及象牙等动物产品非法贸易，建立健全法律体系，构建野生动物疫源疫病主动预警和监测体系等有效措施，中国濒危野生动物保护不断强化。

目前中国大熊猫人工繁育种群数量达到600只，有力支持了野外种群的恢复与繁衍，野生大熊猫种群数量从20世纪80年代的1114只升至1864只；亚洲象种群数量从180头增加到近300头；藏羚羊保护等级已从“濒危”降为“近危”，种群数量由不足7.5万头增至30万头以上；朱鹮由最初仅剩的7只增加到野外种群和人工繁育种群总数超过4000只。

同时，还采取就地保护、迁地保护、回归自然等措施，持续开展珍稀濒危野生植物保护。中国全国共建立1.18万处自然保护地，为野生植物提供了赖以生存的自然环境，约有65%的国家重点保护野生植物和极小种群野生植物得到保护。通过对德保苏铁、华盖木、百山祖冷杉、天台鹅耳枥、普陀鹅耳枥等近百种极小种群野生植物实施抢救性保护，使部分濒危物种种群数量逐步恢复。目前，中国建有近200个各级各类植物园，收集保存了2万多个物种，占中国植物区系的2/3，基本完成苏铁、棕榈种质资源，以及原产中国的重点兰科、木兰科植物的收集保存。