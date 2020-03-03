广东启用首个冠病愈后复诊门诊

广东省第二人民医院今天（3日）启用广东首个冠状病毒愈后复诊门诊，该门诊将为患者治愈出院后提供复诊、检测、健康管理等个性化服务。

中新社报道，据广东省卫生健康委员会数据，截至3月2日24时，该省累计出院1081例。此前，广东开始对所有出院患者进行采样监测，并要求各级医疗机构在病人出院后要集中医学观察14天，14天内通过检测，发现有抗体，检测为阴性，才可以解除隔离。

在广东省第二人民医院新冠肺炎发热门诊和隔离病区之间，有一条50米的院内道路，愈后复诊门诊就建在这里。医生的电脑上，可以看到一名患者正通过该院互联网医院进行复诊问诊。

在广东省第二人民医院医教部院感控制科刘瑛主任医师看来，选择这里建设专门的新冠肺炎康复者复诊门诊，能够让医护人员及时对患者的身体变化和功能恢复进行检测和治疗，既可以防止一些可能因监测不到位而出现的健康问题，也有利于医院对愈后人群进行综合管理。

据介绍，愈后复诊门诊按照标准的传染病门诊的要求设计，设置候诊区、复诊门诊室、采样室和专用DR及CT检查室四个房间。

广东省第二人民医院院长田军章说：“为了给新冠肺炎治愈者提供便捷、安全的随访、复诊和健康管理，医院仅用3天时间就建成广东首个新冠肺炎愈后复诊门诊。”

田军章称，该院对愈后复诊门诊推行线上预约、问诊和随访管理，以及AI医生的疾病筛查、预检分诊等服务，并且，线上线下负责接诊的医生，都由全程参与新冠肺炎患者救治的呼吸与危重症医学科专家团队负责。