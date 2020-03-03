钟南山团队：管控措施若迟五天 疫情规模将扩大三倍

中国传染病专家钟南山院士团队在科学杂志近日发表的文章显示，现阶段2019冠状病毒疫情发展趋势与预测吻合，中国自1月23日起实施的公共卫生干预措施也被证实是有效的。

据《广州日报》报道，钟南山院士团队在美国东部时间28日，于《Journal of Thoracic Disease》发表“基于SEIR优化模型和AI对公共卫生干预下的中国2019冠状病毒疾病暴发趋势预测”的文章。该团队通过建模分析，预测截至4月底中国疫情确诊病例高峰（非累计确诊数）不高于七万例，湖北不高于5.2万例，广东和浙江不高于1200例。截至2月底，真实的流行数据均在这项研究的预测范围内。

该团队还推测出疫情在中国于2月下旬达到高峰，4月底趋于平缓，并指出如管控措施推迟五天实施，国内疫情规模预估扩大至三倍。这项研究结果证实中国自1月23日起（武汉封城的第一天）实施的公共卫生干预措施有效控制了疫情的发展，并提出严格的防控措施如“早期筛查”最好实施至2020年4月底。

此外，文章也分析，如果减低武汉管控力度，湖北可能在3月中旬出现第二次疫情高峰并延续至4月下旬。

在这项研究中，钟南山院士的团队选择了当时病例数最多的湖北省、广东省和浙江省作为研究目标，将2020年1月23日前后的人口迁徙数据，以及最新的2019冠状病毒流行病学数据整合到经典传染病学预测模型（SEIR）中并得出流行曲线。

由于是早期的估测，这项研究的模型将潜伏期设为七天。不过，有报道指出潜伏期到症状发作的中位时间是三天，而病毒的潜伏期可以从零到24天不等。研究团队于是测试了该模型对不同潜伏期的敏感性，结果发现较短的潜伏期会加速疫情高峰，但不会对疫情规模大小产生显著影响。

不过，文章指出，这项研究的一个局限性是无法考虑季节的影响。研究人员指出，2003年沙斯疫情期间，季节改变带来的气温升高对于广东疫情的消失很重要。如果气温变化也适用于冠病疫情，那么广东的疫情将比浙江和湖北消失得更早。

