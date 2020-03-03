中国包机今晚将抵伊朗接滞留疫区华人回国

伊朗当地华人今天（3日）告诉《环球时报》，当地时间晚间，中国有关部门将组织包机接滞留在伊华人回国，第一架包机将优先供滞留在库姆的数十名中国学生报名。

《环球时报》今午就此事致电中国驻伊朗大使馆，使馆工作人员证实确有包机一事，但尚未提供更多细节。

一名居住在德黑兰的华人称，第一架包机将于3日晚间抵达德黑兰，由中国南方航空公司运营，估计可搭载二百余名旅客，接下来几天，可能还会有数架包机接滞留在伊朗的中国人回国。

一名叫老七的伊朗华人告诉《环球时报》，他希望搭乘过两天直飞中国上海的航班回国，不过这趟包机的时间和具体细节都尚未最终确定。目前，他还没接到回国后该如何隔离的具体通知，不过他已做好接受集中隔离十四天的准备。

据老七称，由于中国与伊朗都是受疫情影响较严重的国家，现在伊朗飞国内商业直航已被完全中断，绕行第三国的航班基本也只剩经莫斯科和曼谷转机两条路线。“因为这几天发生了好几起从伊朗经第三方回国的输入型病例，所以使馆前几天就已建议在伊朗的华人群体不要再采取这种风险难控制的方法回国，如真的有需要，到时会派包机来接我们回去。”

“我认识的伊朗华人现在90%想回国”，老七对《环球时报》表示，华人主要是看到伊朗疫情发展迅速，又担心当地政府抗疫措施不够强力、社会氛围不够重视，所以现在担忧情绪比较严重。他表示，自己四天前曾去过库姆帮助当地华人募捐口罩，看到当地街头绝大部分人仍然没有佩戴口罩，“一条街上可能只有一两人戴口罩”，因此自己只呆了几十分钟就匆匆离去了。