陕西医院领导补助金比援鄂一线多 当局成立调查组

中国网上有爆料者以一份《陕西省一线疫情防控人员临时性工作补助统计表》揭露，陕西省安康市中心医院院长、副院长等领导的抗疫补助，比部分赴鄂医务人员的补助还高。涉事医院昨天（3日）回应称，存在对一线防控人员工作补助核定把握不准、审核不严、错报等问题。

综合上观新闻、红星新闻与央视新闻的报道，统计表披露，三位支援武汉医务人员冉仁玉、张朝升、三芬英，分别属于陕西三批对口支援武汉医疗队队员，他们的补助金分别是12600元（人民币，下同，2507元新元），8100元，3300元；而陕西省安康市中心医院院长陈文乾，副院长董根文、许真，每人则领12300元补助金。

也有网民根据统计表爆料：“院内补助领导比援鄂一线职工的都惊人，心内科主任任某上了一天发热门诊就拿9900元。” 其中一张图表上，四人名字处被划上绿线，标示为“领导”。

该网民还称，有人偶尔背着手转转，在发热门诊的专家们值班一两次，就能拿全勤，一线人员却被克扣上班天数，导致最终院内领导所得补助比服务确诊患者的工作人员都高，“补助公示伤一线职工的心。”

陕西省安康市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组表示，针对网络反映安康市中心医院公示中存在“医院领导抗疫补助高于援湖北一线人员”的问题，安康市委、市政府高度重视，安康市应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开紧急会议，要求安康市纪委监委迅速成立核查组，就网络反映的有关问题依法依规开展核查工作，做到公开透明，实事求是，有错必究，有责必问，后续情况及时向社会公开。