茅台换帅 “70后”交通厅厅长接棒

万亿茅台正式换帅。上市公司贵州茅台昨晚（3日）发布公告表示，高卫东已出任茅台集团党委书记、董事长，掌舵茅台五年的李保芳卸任。

据微信公众号“长安街知事”报道，高卫东此前为贵州省交通运输厅厅长、党委书记。

高卫东是河南邓州人，出生于1972年11月，大学在贵州工学院土建系学习，毕业后留在贵州。他在贵阳市工作多年，曾任市交通运输局局长、市政府党组成员、副市长等职。

2012年至2016年间，高卫东兼任贵州贵安新区管委会副主任。贵安新区是国务院批复设立的第八个国家级新区，位于贵阳市和安顺市结合部，国务院赋予其西部地区重要经济增长极、内陆开放型经济新高地、生态文明示范区三大战略定位。

2017年2月，高卫东转任贵州省交通厅党委书记、副厅长，次年1月接任厅长。同高卫东从省直机关一把手转赴茅台集团一样，其前任李保芳也经历了这一任职轨迹。

李保芳出生于1958年3月，已经62岁。他是贵州本地人，2003年以前在六盘水市工作，曾任副市长、市委常委、政法委书记、常务副市长等职。

2003年9月，李保芳转任贵州省开发投资公司总经理，2014年12月进入贵州省经信委，先后为党组成员、副主任、党组副书记、党组书记、主任等。

李保芳于2015年8月“空降”茅台集团，以总经理身份兼任党委书记，这在国企人事安排中很少见，也体现了其重任在肩。

到2018年5月，李保芳正式接替袁仁国，身兼茅台集团党委书记、董事长、总经理三个职务于一身。直到2019年7月，才由李静仁出任总经理职务。

五年间，李保芳提出打造“文化茅台”的口号，强调“以千万个工匠的力量撑起茅台质量的天”，花大力气理顺营销渠道、稳定市场价格，并在集团内部铁腕反腐，仅2019年，就有八名茅台原高管以受贿罪被逮捕。

在2019年，茅台集团实现了“营业收入上千亿、股票上千元、市值过万亿”的历史性突破。

茅台集团2015年的销售收入为362.52亿元（人民币，72.16）；到了2019年，这一数字达到1003亿元。2019年6月，茅台股价破千。截至今年3月3日，茅台股价为1113元，总市值约1.4万亿元。

现在，李保芳交出接力棒、功成身退；高卫东如何率领茅台如何更上一层楼、走好下一个五年，值得期待。