驻美中国官媒中籍雇员须削减 华春莹向美使馆负责人提交涉

在美国政府宣布将大幅削减五家驻美中国官媒的中国籍雇员总数上限后，中国外交部新闻司司长华春莹向美国驻华使馆负责人提出交涉。

据中国外交部网站消息，3月3日，华春莹奉示就美国国务院宣布限制中国媒体驻美记者人数向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。

华春莹表示，此举是对中国媒体记者实行“实际上的驱逐”，毫无依据和道理，是美方基于冷战思维和意识形态偏见的政治打压，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性以及赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。中方对此坚决反对并予以强烈遣责。

华春莹指出，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业道德。长期以来，美方对中国媒体记者赴美签证采取岐视性做法，2018年以来以各种理由拒签了21名中方记者赴美签证。从要求中方媒体登记“外国代理人”，到将五家中国媒体列为“外国使团”，再到以所谓限制人数为名，实际上“驱逐”中国媒体驻美记者，美方不断升级对中国媒体的打压行动，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重干扰两国间正常人文交流。

她还说，美方张口闭口说对等，但实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。敦促美方立即改弦更张、纠正错误。中方保留做出反应和采取措施的权利。

中国外交部昨天也强烈谴责美国以“莫须有的理由”对这些机构政治打压，警告此举将严重负面影响和损害中美关系。