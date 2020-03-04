中国大陆新增确诊119例

中国大陆昨天（3日）新增的冠状病毒确诊病例再降至119例，其中115例来自湖北。新增死亡病例38例，其中湖北37例。

据中国卫健委网站报道，3月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，内蒙古1例），新增疑似病例143例。

湖北新增确诊病例115例，新增治愈出院病例2389例，新增死亡病例37例，现有确诊病例25905例，其中重症病例6232例。累计治愈出院病例38556例，累计死亡病例2871例，累计确诊病例67332例。新增疑似病例52例，现有疑似病例340例。

截至3月3日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例27433例（其中重症病例6416例），累计治愈出院病例49856例，累计死亡病例2981例，累计报告确诊病例80270例，现有疑似病例520例。累计追踪到密切接触者666397人，尚在医学观察的密切接触者36432人。

当日新增治愈出院病例2652例，解除医学观察的密切接触者6250人，重症病例减少390例。

累计收到港澳台通报确诊病例152例：香港100例（出院37例，死亡两例），澳门10例（出院九例），台湾地区42例（出院12例，死亡一例）。