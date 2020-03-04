港多间院校在QS全球大学学科排名中下滑

国际高等教育评级机构Quacquarelli Symonds（QS）公布2020年的世界大学学科排名结果。香港多间大学均有多个学科排名下跌，其中香港大学成“重灾区”，入选39个课程中有21个排名下跌。

据网媒香港01报道，QS分析指与“广泛的区域发展停滞”有关，又指虽然今年香港大学排名没进步，但表现仍然在全球一流大学领先。

QS公布2020年世界大学学科排名，以四个指标，包括学术声誉、雇主声誉、每篇论文的引用数量、及平均的学术生产力和影响力，比对及分析全球83个地区、逾1300多间大学课程，一共涵盖48个学科。

香港有三个课程打入全球首十大，分别是港大牙科，维持排名第四；其次是理大的酒店休闲管理学，在该学科排名第七位，比去年下跌两位；港大教育学则下跌一位至第七位。

香港九所大学共有161个课程项目入选，打入首50位的学科有76个。不过，综观今年的学科排名表现，多科均呈下跌的迹象，港大更成“重灾区”，QS形容港大“正开始退步”。

港大表示，一直致力在教学、研究及知识交流等多方面力求卓越，确信透过实践港大勾划的未来愿景蓝图，致力成为亚洲的世界级大学，将更提升港大在国际间的声誉。

中大指，不同排行榜的评分准则及结果各有分别，将继续追求教研卓越，贡献香港、内地及邻近地区。理大认为，不能单凭排名来衡量一所大学是否成功，仍须考虑多方因素。理大会致力成为一所在专业教育、前沿科技研究及伙伴协作方面表现卓越的大学，为本港、内地及世界作出贡献。

科大表示，大学排名屡有升跌，大学对结果仍感到欣喜，会视排名为参考，掌握改善之处，继续促进创新和科研，并为学生提供优质教育。

教大则指，过去一年，本港高教界正面临前所未有的挑战，对于教大在全球教育排名再获肯定，深感鼓舞和欣喜。