惠建林任江苏副省长 成为提拔级别最高的援鄂官员

江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过决定任免名单，任命惠建林为省人民政府副省长。

据微信公众号“政事儿”昨天（3日）报道，惠建林为江苏省支援湖北前方指挥部总指挥，在黄石开展救援工作。

惠建林出生于1964年2月，曾在苏州工作多年，2011年任常熟市委书记、常熟经济技术开发区党工委书记，2015年6月获“全国优秀县委书记”称号。2016年，他调任淮安市长，2017年3月任镇江市委书记。

担任镇江市委书记时，惠建林已经送走了20名镇江支援黄石医疗队队员。在2月11日的出征仪式上，惠建林说：“最近一段时间，白衣天使是最高频的用词之一。今天，你们即将投入到抗疫一线，镇江市委、市政府和你们的家人以及全市人民都盼望着大家早日凯旋。”

惠建林是此次疫情防控中全国首位晋升副部级的官员。此前，有多名防疫一线干部晋升厅级。

例如，因讲解天津市宝坻区百货大楼聚集性疫情而意外走红、被网友亲切称为“天津福尔摩斯”的天津市疾病预防控制中心传染病预防控制室主任张颖，在2月底已升任天津市疾控中心副主任；在3月1日，山西省委组织部发布干部任前公示。其中，山西支援湖北医疗队队长张晓清拟任山西省卫健委党组副书记，明确为正厅长级。

江苏省支援湖北疫情防控前方指挥部2月中设在黄石市，惠建林当时已任江苏省政府党组成员、省政府疫情防控工作领导小组副组长，同时担任江苏省支援湖北疫情防控工作领导小组副组长和江苏省支援湖北疫情防控前方指挥部总指挥。

惠建林2月18日卸任镇江市委书记，当日即奔赴黄石开展工作。湖北副省长肖菊华2月20日会见惠建林一行。惠建林表示，江苏援鄂医疗队抵达湖北后，得到湖北省委、省政府和武汉、黄石市委、市政府的关心关注，在衣食住行等方面提供了周到服务。江苏一定会坚决贯彻执行党中央的安排部署，全力做好对口支援工作，为湖北取得抗击疫情最后胜利做出应有贡献。

在当天，惠建林在看望慰问江苏援助武汉医疗队时特地关照，“可以弄一些江苏特色的小糕点过来，让队员们吃到家乡味道。”

据《黄石日报》报道，在黄石，惠建林明确表示，将尽全力支援黄石抗击疫情走在全省前列。

28日上午，江苏省对口支援黄石市抗击新冠肺炎疫情捐赠仪式举行。截至当日，据不完全统计，江苏省已向黄石市累计捐款捐物价值8000万元（人民币，1599万新元）以上，其中捐款3538万元，捐赠物资71批次、191万件，估值4500余万元。