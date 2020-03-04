华为去年销量超越苹果晋身全球第二 但年末遭反超

国际信息技术研究与顾问公司高德纳（Gartner）昨天（3月3日）发布的数据显示，华为去年全年的全球智能手机销量超过苹果，成为市场占有率第二大的厂商，但苹果推出的新iPhone型号手机刺激其第四季销量，苹果在去年第四季重登全球销量榜的第二位，和首位的三星亦步亦趋。

据路透社报道，高德纳的数据显示，去年第四季全球智能手机的销售量按年收缩0.4%，全年则下滑1%。中国仍是智能手机最大市场，全年销售量达3.908亿部，而印度则取代美国，成为去年全球第二大的智能手机最大市场，总销售量1.519亿部。

在第四季销量前五的厂商中，只有苹果和小米录得销量增长。三星季内销量虽然下跌，但仍以17.3%的市占率居首位，苹果则以17.1%的市占率紧随其后。华为以14.3%的市占率排行第三。

苹果经过连续四个季度销量倒退后，受到年末推出一系列新型号iPhone手机挽回劣势，去年第四季的销量按年增长7.8%。

“与iPhone XR相比，iPhone 11系列的售价略有降低，加上前代iPhone型号降价，带动需求增加，都有助苹果重夺销量第二大的位置。”高德纳研究副总裁齐默尔曼（Annette Zimmermann）称。

高德纳预期，苹果将于今年第三季推出首部5G智能手机，这将鼓励在使用5G网络服务的国家或地区用户升级手机。

小米手机销量则于去年第四季录得16.5%的按年增长，达3240万部，取代OPPO成为全球第四大销量的手机品牌；红米型号手机的价格和表现带动整体销售上升，特别是在亚太区。

高德纳称，中国爆发2019冠状病毒疫情令销售以零售渠道为主的OPPO及Vivo面对一些挑战，但相反的则为小米创造机会，原因是小米一直在扩充其网上销售策略。

尽管去年的全球整体智能手机销售量收缩，但三星、华为及小米的销售却逆市录得增长。三星全年销售量小幅增长0.4%至2.962亿部，仍居市场之首；华为全年销售升幅达18.6%，取代苹果成为全球第二。

高德纳指出，华为即使面对美国的禁令，但却在中国积极推行其智能手机策略，提升市占率。

“假如华为在2020年继续面对禁止美国的技术禁令，其在国际智能手机市场中的前景将受到严重影响。”高德纳高级分析师古普塔（Anshul Gupta）称。

齐默尔曼表示，展望未来，冠病疫情将会对中国今年首季的智能手机需求带来负面影响，但预计期内国际智能手机市场不会出现需求收缩的情况。