华南海鲜市场昨开始全面消杀 野生动物已被疾控部门封存

中国武汉市华南海鲜市场昨天（3日）开始进行三天的大规模消杀工作，市场内原有的野生动物及其制品已被疾控部门封存带走。

综合《新京报》和封面新闻的报道，数十位疾控消杀工作人员昨天下午开始分批进入华南海鲜市场，市场东西区的入口处开始各搭建防护通道。现场工作人员介绍，消杀工作预计在3月5日前完成。

封面新闻的视频显示，昨天16时许，消杀工作人员有一部分身穿防护服，正对市场内的店铺进行清理，将囤积的货物搬运出来，市场大门外则有消防车配合工作。

据另一名工作人员称，本次行动由多地疾控联合公安、消防等部门进行，主要对市场内囤积的货物进行清理，并做无害化处理。工作人员称，市场内原有的野生动物及其制品，此前已被疾控部门封存带走。

江卫消毒公司一名工作人员介绍，此前一个月，该公司员工每天都在市场内进行消毒。不过，由于所有商铺都处于关门状态，之前的消毒工作无法进入到店内操作。

上述工作人员也称， 消杀工作将24小时不间断进行，清理出来的海鲜、调味料等货品将直接焚烧处理。

一位江汉区宣传部门人员也在现场参与工作，他确认此次集中消杀工作将于3月5日前完成。不过，他否认了网络上该市场固定建筑将被拆除的传言。