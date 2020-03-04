中共十九大后海南首虎 海南省委原常委张琦被双开

中共海南省委原常委、海口市委原书记张琦因严重违纪违法被开除党籍和公职，张琦是中共十九大以来落马的海南“首虎”。

据中共中央纪委国家监委网站今天（3月4日）的消息，中央纪委国家监委对海南省委原常委、海口市委原书记张琦严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，张琦丧失理想信念和党性原则，背弃初心使命，背离新发展理念，落实党中央重大决策部署不坚决、不到位；对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项，在组织谈话时不如实说明问题。

通报还指出，张琦违反中央八项规定精神，多次接受不法私营企业主的宴请和旅游安排；收受礼品、礼金；将公权力作为谋取私利的工具，在工程项目承揽、土地征收拆迁、干部职务晋升等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物；家风败坏，伙同家人大肆收钱敛财、大搞权钱交易。

通报指，张琦构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张琦开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其十九大代表、海南省第七次党代会代表、海口市第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

去年9月6日，中央纪委国家监委发布消息，指张琦涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

公开简历显示，张琦是安徽寿县人，自1991年10月至去年，在海南省工作了28年。张琦在2014年9月跻身海南省委常委，当年10月他也成为三亚市委书记。担任三亚市委书记两年后，张琦于2016年11月任海口市委书记，未满三年就落马。张琦是中共十九大以来的海南“首虎”。