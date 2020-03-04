中国国家知识产权局：驳回火神山钟南山等63件恶意商标注册申请

中国国家知识产权局截至昨天（3月3日）对于首批进入实质审查阶段的63件与疫情相关的“火神山”、“雷神山”、“钟南山”等恶意商标注册申请，已依法作出驳回决定。

据澎湃新闻报道，中国国家知识产权局（以下简称知识产权局）今天的消息，此次驳回的63件商标注册申请，包括27件“火神山”、24件“雷神山”、3件“钟南山”、3件“方舱”等商标注册申请，涉及41个申请人，共23个商品和服务类别。

至于社会公众高度关注的“李文亮”涉疫情标志恶意商标注册申请，截至目前，知识产权局已收到44件“李文亮”文字商标申请，其中8件已撤回，其余均已实施管控，将依法予以驳回。

此前，知识产权局已经对这些与疫情相关的非正常商标申请注册高度关注，截至目前，该局商标审查部门已对“火神山”“雷神山”等1500余件与此次新冠肺炎疫情相关的商标注册申请实施管控。

知识产权局对参与相关代理业务的商标代理机构进行了筛查，在进入实质审查阶段后，类似非正常商标注册申请均将依法予以驳回。

此前的2月28日，知识产权局发布“依法从严从快审查 维护商标注册秩序”的通知，明确将严厉打击通过商标注册造谣、炒作等恶意注册行为，加大对与疫情相关的、易产生不良影响的商标注册申请的管控力度。

例如火神山医院、雷神山医院，是武汉抗击疫情前线医院名称，是疫情防控期间全社会舆论关注焦点，是抗击疫情的重要标志之一。火神山医院、雷神山医院以外的其他申请人将其作为商标注册易造成重大社会不良影响，知识产权局依法应予驳回。

知识产权局也计划继续严格执行商标法及《规范商标注册行为若干规定》，严厉打击非正常商标注册申请行为，加大对恶意申请商标注册的申请人和代理机构的通报力度，指导地方依法依规开展行政处罚。