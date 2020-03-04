香港学而思被曝用“武汉肺炎”出题 校长降级 涉事员工被辞退

学而思香港分校昨天（3月3日）被曝用“武汉肺炎”出题引起争议，该校回应称题目源自网络，未经过老师审核就由网络编辑直接发布，涉事员工随后被辞退，分校校长也被降级。

据环球网报道，香港学而思昨天中午在其脸书账号上发布一道“带有侮辱性”的数学题，据网络截图显示，该数学题为“肺炎+汉肺炎+武汉肺炎=2001，问：武x汉x肺x炎=？”。

随后，有学生家长在群组里面批评，“这个影响太坏了，对孩子的引导太差”。也有网友到微博贴出相关截图，发文要求学而思出面解释，为何要出一道“带有侮辱性的数学题”，引起许多网友反弹声浪。

对此，香港学而思当天下午在官网首页发布致歉信说，中午12:40发布一则有关2019冠状病毒的数学题目未规范引用病毒名称，且表达不够严肃，校方在意识到本次的不恰当行为后，第一时间下架相关内容。

香港学而思也称，该题目源自网络，并非原创。该题目并未经过老师审核，是由香港学而思市场部网络编辑员工直接进行编辑及发布。该校表示，对此次事件深感歉意，但强调贴文内容并不代表公司立场。 “我们一定引以为戒，杜绝类似的错误再次发生。”

同一天，香港学而思又发布一则声明指，学而思总部决定辞退发表不当言论的香港分校员工，该校校长也需承担管理失察的责任，因此决定给予其降级处分，留岗察看。

根据香港学而思官网的介绍，学而思成立于2003年，是纽交所上市集团好未来教育集团下的中小学课外辅导品牌，目前已在67个城市开设400多个教学中心，香港教学中心于2018年成立，为全港3到12岁小朋友提供思维提升课程。