山东任城监狱疫情事件 11人被立案调查

山东省任城监狱早前暴发2019冠状病毒疫情，中国官方今天（3月4日）公布调查结果，指疫情是由从武汉自驾车到山东济宁的人员传染给监狱干警、职工，再造成干警和罪犯感染。山东省司法厅原厅长解维俊等11人涉嫌严重违纪违法问题被立案审查调查，另有三名司法工作人员被立案侦查。

据澎湃新闻报道，据中共中央政法委消息，日前，由中央政法委副秘书长雷东生任组长，中央政法委、最高检、公安部、司法部有关负责人参加的调查组，就任城监狱疫情事件进行了全面调查，主要情况已查清。调查组建议有关部门对相关责任人员依纪依法查处。

调查指，任城监狱疫情事件是由1月21日从武汉自驾车到达山东济宁的人员，传染给监狱干警、职工，进而造成部分干警和罪犯感染。

调查组认为，监狱原领导班子并未把中央决策部署落实到行动上，官僚主义、形式主义严重，管理松懈，致使干警职工带病入监、疫情迅速扩散。山东省司法厅、监狱管理局对任城监狱疫情防控工作督促指导不力，失察失职。

针对任城监狱原有关负责人及相关干警职工在此次疫情事件中涉嫌玩忽职守、滥用职权、妨害传染病防治等行为，以及山东省司法厅、监狱管理局原有关负责人督促指导不力、失察失职等问题，调查组建议相关纪检监察机关和司法机关依纪依法处理。

另据闪电新闻客户端报道，据山东省纪委监委、省委政法委的消息，经前期对任城监狱发生冠病疫情问题调查，山东省纪检监察机关已对省司法厅原党委书记、厅长，省监狱管理局原党委书记、第一政委解维俊，省监狱管理局原党委副书记、政委姜运华，省监狱管理局原党委委员、副局长王文杰，任城监狱原党委书记、监狱长刘葆善，任城监狱原党委副书记、政委刘勇刚，任城监狱原党委委员、副监狱长陈为宁，任城监狱原党委委员、副监狱长邓体贺，任城监狱原党委委员、副监狱长房德峰，任城监狱四级高级警长王文东，任城监狱干警陈民华、孟祥磊等11人涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查；检察机关对王文杰、刘葆善、邓体贺等三名司法工作人员涉嫌玩忽职守罪等罪名立案侦查；公安机关对陈民华、任城监狱职工戴光辉涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。

任城监狱早前暴发冠病疫情，200名服刑人员在2月20日确诊感染，原山东省司法厅厅长解维俊随即被免职，原山东省监狱管理局副局长王文杰也在2月28日被免职。