新版冠病诊疗方案出炉 增多种新疗法

中国国家卫生健康委员会今天（4日）发布了最新版本的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》。新版诊疗方案增加了对于重症和危重症的治疗方法，在原来已有的治疗方法上增加了肾功能衰竭和肾替代治疗、血液净化治疗、免疫治疗，同时新方案还单独增加了重型危重型临床预警指标。

综合澎湃新闻与《新京报》报道，新版诊疗方案相较上一版本主要调整了以下内容：

变化一：新增粪便及尿传播途径提示

此前，新冠病毒的粪—口传播风险一直备受关注。新版方案新增表述：由于在粪便及尿中可分离到新型冠状病毒，应注意粪便及尿对环境污染造成气溶胶或接触传播。

变化二：新增尸检和穿刺病理观察结果

根据目前有限的尸检和穿刺组织病理观察结果，新版方案增加了“病理改变”部分。

新版方案提到，肺脏呈不同程度的实变。肺泡腔内见浆液、纤维蛋白性渗出物及透明膜形成。肺组织灶性出血、坏死，可出现出血性梗死。部分肺泡腔渗出物机化和肺间质纤维化。

脾脏明显缩小。淋巴细胞数量明显减少，灶性出血和坏死，脾脏内巨噬细胞增生并可见吞噬现象；淋巴结淋巴细胞数量较少，可见坏死。骨髓三系细胞数量减少。

心肌细胞可见变性、坏死，间质内可见少数单核细胞、淋巴细胞和（或）中性粒细胞浸润。部分血管内皮脱落、内膜炎症及血栓形成。

肝脏和胆囊体积增大，暗红色。肝细胞变性、灶性坏死伴中性粒细胞浸润；肝血窦充血，汇管区见淋巴细胞和单核细胞细胞浸润，微血栓形成。胆囊高度充盈。

变化三：临床特点首提孕产妇

临床特点部分，新增“患有新冠肺炎的孕产妇临床过程与同龄患者相近”的表述。

变化四：新增血清学检查方法

在病原学检查基础上，新版方案新增血清学检查方法。方案提到，新冠病毒特异性IgM抗体多在发病3-5天后开始出现阳性，IgG抗体滴度恢复期较急性期有四倍及以上增高。

变化五：血清抗体阳性亦可确诊

与之相应的，在核酸检测、病毒基因测序基础上，血清学检查结果也成为病例确诊的方式之一。

新版方案提到，疑似病例血清新冠病毒特异性IgM抗体和IgG抗体阳性；血清新冠病毒特异性IgG抗体由阴性转为阳性或恢复期较急性期4倍及以上升高，可判定为确诊病例。

变化六：新增重型、危重型临床预警指标

在新冠肺炎患者临床救治中，加强重症预警监测，及时、尽早识别病情变化至关重要。

新版方案首次明确重型、危重型临床预警指标，并区分为成人、儿童。其中，成人包括外周血淋巴细胞进行性下降等4项预警指标，儿童包括呼吸频率增快、嗜睡等指标。

变化七：免疫治疗首次写入方案

与第六版相比，新版方案治疗措施部分也有变化。

针对重型、危重型病例的治疗，新版方案首次提出免疫治疗。方案提到，对于双肺广泛病变者及重型患者，且实验室检测IL-6水平升高者，可试用托珠单抗治疗。

新版方案还提示，儿童重型、危重型病例可酌情考虑给予静脉滴注丙种球蛋白。患有重型或危重型新冠肺炎的孕妇应积极终止妊娠，剖腹产为首选。