报告称美对华网攻持续11年 中国外交部：“黑客帝国”名副其实

网络安全公司360日前发表调查分析称，美国中央情报局对中国进行了长达11年的网络渗透攻击，中国外交部今天（4日）回应指，中国一直是美方网络窃密和攻击的严重受害者，并强力美国敦促立即停止此类活动。

据环球网报道，中国外交部发言人赵立坚在今天的例行记者会上指，中国一直是美方网络窃密和攻击的严重受害者，中方就此多次向美方提出严正交涉。他强烈敦促美方作出清楚解释，立即停止此类活动。

赵立坚称，长期以来，美国政府有关机构违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模有组织、无差别的网络窃密、监控和攻击，“这早已是人尽皆知”。他说：“从“维基解密”到“斯诺登事件“，再到近期的“瑞士加密机事件”，美方这种不道德的行径一再暴露。360公司有关的报告是又一有力的例证。”

赵立坚更直言，美国才是全球最大的网络攻击者，是名副其实的“黑客帝国”。“美方却贼喊追贼，时时处处把自己装扮成网络攻击的受害者，充分暴露美方在网络安全问题上的虚伪性和双重标准。”

据报道，360公司日前经过调查分析发现，美国中央情报局攻击组织APT-C-39对中国关键领域进行了长达十一年的网络渗透攻击。中国航空航天、科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等多个单位均遭到不同程度的攻击。