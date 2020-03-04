共享单车“复工指数”出炉 北京骑行量快速恢复

复工以来，各家单车企业在中国北京市的骑行数据恢复增长，美团单车今天（4日）发布的数据显示，北京的骑行量平均增长了187%，哈啰单车和青桔单车则分别涨超137%和120%。

据《新京报》报道，美团单车数据显示，上周工作日的全国骑行量较两周前增长约86%，较春节日均增长约94%，通勤人数明显增多。其中，北京的骑行量平均增长了187%，杭州、长沙、南京、北京等城市位居美团单车“复工指数”前列。

上周工作日期间，全国用户平均单次骑行距离约1.5公里，平均单次骑行时间13.5分钟，相比1月同期分别提升24.7%、30.7%，其中三公里以上的订单占比接近翻倍。分城市而言，北京用户平均单次骑行距离2.38公里，增长69%，上海、北京、西安等城市平均骑行距离最远；北京、杭州、南京的用户骑行速度最快。

相比一月工作周，上周工作日的7到9点早高峰占比略有下降，9到12点及下午的出行占比均有不同程度提升。以北京为例，早高峰出行时段的跨度较复工前有所拉长，从7点到10点，表明北京复工企业鼓励员工错峰出行；晚高峰17到19点的出行占比提升较大，而晚间及凌晨的出行人数则大幅减少。

另据哈啰出行近日发布的北京市骑行数据显示，自2月10日企业复工首日以来，北京的共享单车需求量持续攀升，2月27日的骑行量比2月9日上涨了137%，其中2月26日上涨156%，达到复工以来的骑行峰值。

哈啰出行介绍，自2月10日全国各地阶段性开启复工，骑行订单数据持续呈加速上升趋势。到目前长距离骑行订单（三公里以上）占比较去年同期几乎翻了一番。

滴滴的数据则显示，近期相较复工前，青桔单车整体的骑行量提升已超过100%，北京、广州均已超过120%。

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授张成刚指，“当下疫情防控与复工复产统筹推进，通勤需要低风险交通工具的支持，作为替代性选择，共享单车可以成为主要交通工具，有助于缓解交通瓶颈。”

世界资源研究所中国可持续城市项目主任刘岱宗认为，对于10公里以内的通勤距离，骑行是比较安全、健康且高效的选择。