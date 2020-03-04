台湾设13检疫所可纳千人

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（4日）指，为了将来一些可能无症状或需要集中隔离的民众，台湾已在增设“集中检疫所”，积极布建社区防疫网。台湾卫生福利部医事司司长石崇良补充说，目前找到13个隔离检疫所，预计总共可以容纳超过千人。

据联合新闻网报道，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中指出，台湾现在有134个传染病指定隔离医院，这些医院都会广泛设置采检点，但为了将来一些可能无症状或需要集中隔离的民众，中央已在增设“集中检疫所”，同时也鼓励地方政府设立。

他说，有了这些集中检疫所，若有等待采检结果的疑似个案，便能让疑似患者安心住在那里。陈时中强调，上述所有的作为，都是为了积极布建社区防疫网。

陈时中也指出，台湾的医疗体系本来就有医学中心、各级应变医院，另外也要将“检疫所”建立在这样的分级中，让各层级负起各自的责任。例如医学中心还是对于急、重、难症最重要的守护神，区域应变医院可以把严重的往上转，轻症的往下转。

台湾卫生福利部医事司司长石崇良则表示，目前中央已找到13个隔离检疫所，预计总共可以容纳超过千人。他也指，根据目前文献指出，确诊个案高达八成是轻症，未来万一社区感染量多，患者不用住院或经医疗处置后，只是要等待病毒排除转阴，就可以待在检疫所。

被问到目前基层诊所有拒收患者的情况，石崇良强调，即使在目前疫情下，“分级医疗还是存在的”，不论民众和诊所一定都要做好准备。民众方面要据实揭露，以免造成诊所担忧而拒诊，因为小诊所或一人诊所，如果医师被隔离，等于就要停业一段时间，影响重大。

至于诊所方面的准备，石崇良承诺，诊所的防护物资一定会越来越充沛，政府会提供充足的防护装备，因此诊所要做的准备就是做好防护。若医师评估有采检的需要，可以把民众转到采检点，“不要一下子拒诊。”现在也建议诊所医师除了戴口罩，也要戴面罩，以阻绝喷溅的风险，也建议避免不必要的喉部深部刺激，如果要做就要做好防护。