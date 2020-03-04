大陆国台办：奉劝苏贞昌停止造谣说谎

中国大陆国台办发言人朱凤莲今天（4日）指出，由于台湾民进党当局一再阻挠，1148名急需返乡的滞鄂台胞迄今无法回家。她更称，台湾行政院长苏贞昌日前又公开散布“苏式谎言”，继续罔顾事实、颠倒黑白，谎称“卡关就卡在大陆”。

据中国新闻网报道，国台办发言人朱凤莲今天称，2019冠状病毒疫情发生以来，大陆方面一方面全力照顾在大陆台胞的生活和疫情防控需要，另一方面考虑滞鄂台胞的实际需求和回家心愿，积极安排东航于2月3日运送首批247名台胞返回台湾，并于2月5日和此后多次提出尽快运送其他提出返乡要求台胞的合理安排，包括提出由两岸航空公司共同执飞临时航班的运送安排。

不过，朱凤莲指，民进党当局却一而再、再而三变换借口，不断设置障碍，一再拖延阻挠。“2月15日，我办发言人已详细披露大陆方面持续做出运送台胞安排和为实现运送不懈努力的全过程和细节，具体情况清清楚楚，事实真相一目了然。”

朱凤莲称，民进党当局不断以各种借口阻止东航后续运送，“苏贞昌自己就曾公开说过，不能让在湖北的台胞回去，是因为台湾防疫安置能量不足”。她更指，民进党当局将期待返乡就业、学习团聚等1148名台胞列入所谓“注记管制名单”，全面封堵了滞鄂台胞回家之路。

台湾内政部移民署早前对1235名滞留湖北的台湾人注记，交通部民航局也发函各航空公司，要求除专案包机及经核准者，不得接载上述管制名单人员返台。

朱凤莲直言，民进党当局根本就不想让在湖北的台胞回家，滞鄂台胞返乡之路受阻，“‘卡关’就卡在民进党当局的这些政客手中”。朱凤莲强调，苏贞昌企图以自相矛盾的谎言转移视线、推卸责任，未免低估了广大台胞的智商。“我们奉劝他要有起码的道德底线，停止信口雌黄，停止造谣生事。我们质问他，敢不敢讲立即同意这1148名台胞返乡？”

此前有报道指，台湾方面原想派中华航空到武汉“撤侨”，但大陆并未回应，于2月3日派东方航空以春节包机模式载247人从武汉返台，在出发前几个小时才给台湾名单。不过，自包机上发现一名确诊病例，以及机上乘客不符先前协商的弱势优先、有大陆配偶等争议，使得后续包机无法持续进行。