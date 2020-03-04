中国180所高校新增人工智能专业

中国教育部昨天（3日）公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，各高校新增备案专业1672个、审批专业181个，其中多达180所高校新增人工智能专业。

据中国教育部网站的消息，中国教育部昨天发表的《2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》显示，该年度中国各高校新增备案专业1672个、审批专业181个（含130个国家控制布点专业和51个目录外新专业），调整学位授予门类或修业年限专业47个，撤销专业367个。

据高等教育数据与内容服务商“青塔”统计，新增备案专业数量较多的学科数最多的是人工智能，本次共有180所高校新增，比2018年的35所还高出许多。相比于人工智能专业建设，多数高校更愿意为此设立一个独立学院，即人工智能学院。根据青塔不完全统计，截止2019年1月底，已有38所高校设立独立人工智能学院，全面覆盖本科、研究生阶段，且距离教育部2018年《高等学校人工智能创新行动计划》所设定的“2020年建设50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心”目标也渐趋渐近。

新增审批专业中，航空服务艺术与管理和网络空间安全分别有30所和19所高校新增，超过其他专业，位居第一位和第二位。中医骨伤科学等专业业较为火爆，新增高校较多。

从2019年普通高校新增备案和审批本科专业统计结果来看，共有50所高校新增五个以上专业。

青塔的数据也显示，2019年高校撤销较多的专业包括：服装与服饰设计、公共事业管理、信息管理与信息系统、市场营销、经济统计学、电子信息科学与技术、环境科学、教育技术学、产品设计、轨道交通信号与控制、生物技术、文化产业管理，撤销高校数量都超过了五个。