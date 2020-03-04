北京制定中国首个冠病病例临床路径

中国北京市昨天（3日）发布第一版《北京市新型冠状病毒肺炎病例临床路径》（以下简称《临床路径》），据介绍，这是中国首个基于中国国家卫生健委员会《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》制定的2019冠状病毒疾病临床路径，具有原创性和指导性。

据《新京报》报道，在北京市今天召开的2019冠状病毒疾病疫情防控新闻发布会上，北京地坛医院感染中心主任医师陈志海介绍，《临床路径》由北京医学会、北京医师协会联合北京市冠病医疗救治市级专家组制定而成。

除了依据中国国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》之外，团队也参考各地救治经验和专家意见，按照临床路径管理的有关要求，结合北京实际对冠病病例入院流程、重要医嘱和诊疗、护理等临床工作进行标准化梳理。

《临床路径》通过对冠病建立一套标准化的临床治疗程序，指导医疗机构规范开展冠病诊断和治疗工作。其主要内容包括冠病疑似病例标准住院流程、确诊病例标准住院流程、疑似病例临床路径表单，确诊病例轻型、普通型、重型临床路径表单和危重型临床路径表单。该临床路径通过标准化流程和表单的形式，突出关键诊疗流程规范化和简洁易操作的特点，便于临床医师在新冠肺炎诊疗工作一线使用，有助于进一步规范诊疗流程、提高诊疗效率和救治质量。

据悉，《临床路径》也将根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的最新版本，结合医疗机构临床一线操作实践情况，进行不断修订更新，便于相关医疗机构参照使用，提升北京地区冠病救治水平。