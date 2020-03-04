腾讯朋友、钉钉等跳转被限？微信：涉嫌拉取关系链和诱导下载

飞书和钉钉早前称被微信“封杀”，微信今天（4日）公开指在2019冠状病毒疫情防控之下，部分第三方应用通过分享等行为，涉嫌拉取微信关系链、诱导下载，对用户隐私安全造成了威胁，其中涉及腾讯朋友、钉钉等应用，“健康码”的访问不受影响。

据澎湃新闻报道，微信官方账号@微信派今天的消息，对于上述违规链接，微信内依然可以进行正常的展示和发送，但出于安全原因不再做直接跳转，用户可通过“复制链接在浏览器中打开”的形式进行访问。

据悉，字节跳动旗下飞书、阿里巴巴旗下钉钉此前均公开自诉被微信“封杀”，相关域名链接在微信点击后无法直接打开，而是显示为“如需浏览，请长按网址复制后使用浏览器访问”。

公告中，微信对此作出解释称，有第三方应用通过拉群、分享等涉嫌获取微信关系链的方式，来微信“串门”，在用户不知情的情况下，用户隐私信息可能会泄露。

据报道，微信作为中国最大的即时通讯应用，用户使用多年沉淀下来的关系链使得微信在社交领域鲜有挑战者。不过，因近期疫情带来的远程办公需求上升，包括飞书、钉钉这样主打办公、同时兼具社交属性的应用，也越来越受到大众所关注。

就在前一天，杭州“健康码”的技术提供方阿里方面称，微信全面封杀钉钉的域名，造成部分地区健康码在微信端无法正常访问。当时微信方面表示，3月2日晚杭州健康码出现无法直接跳转，是因为该码标记了口令类信息“吱口令”，触发了《微信外部链接管理规范》中的第17条“特殊识别码、口令类信息”。微信方面已在3月3日上午联系并建议服务提供方调整，目前对方已在指引下完成整改，已恢复其外链的正常跳转。

微信在公告中也就外链违规行为举了“某健康码”的例子，称“某健康码”的正常域名进行“变种”，调整为“拉群”、“拉人头”的链接，微信与其主动沟通，对方并无调整，目前用户可复制该链接在浏览器中打开。

具体而言，点击健康码政策链接，用户可以在微信内直接访问健康码页面，点击“变种后”的健康码链接，用户需填写信息或下载应用，涉嫌违规。

微信称，微信一直对关系链隐私进行严格保护，根据《微信外部链接内容管理规范》，微信会提醒用户通过“复制链接在浏览器中打开”的形式访问。“这些 App完全可以在自身体系内为用户提供服务，微信也支持符合规范的第三方App为用户持续提供优质服务”。

当天，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰表示，阿里、腾讯等科技企业开发了一些小程序，推出疫情防控的“健康码”，“作为监管部门，在数据分析使用的过程中，我们依据个人信息保护的有关法律法规，严格落实数据安全和个人信息保护的有关措施，切实加强监管，防范数据的泄露、数据的滥用等违规行为。”

据报道，不只是“某健康码”背后的“钉钉”，微信这次还对腾讯自家产品“朋友”开刀。微信称，通过邀请链接、邀请口令、邀请二维码等方式、涉嫌诱导用户下载应用的外链也在违规之列，微信平台“一视同仁”，腾讯朋友、腾讯新闻、微信读书等产品都曾接受过类似的违规处理。在公告中，微信提到了腾讯“朋友”应用存在诱导下载的情况。

此外，微信的公告还显示，“假红包”骗局在网上流传多年，疫情期间又出现了新花样，一些假红包在“提现”时要求必须填写个人信息，近期，少量借疫情防控工作名义涉嫌违规收集用户隐私的行为出现，微信也进行了主动排查及处理。2020年以来截至目前，在代码审核侧拦截3252次，涉及2392个小程序。

