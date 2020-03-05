北京地坛医院证实冠病损害神经系统

2019冠状病毒对神经系统的损害得到临床进一步验证。昨天（4日），首都医科大学附属北京地坛医院透露，该院收治的一新冠肺炎患者中枢神经系统受病毒侵袭。

据界面新闻报道，北京地坛医院称，此前，新冠肺炎患者可合并ARDS、心肌损害、凝血功能异常、肾脏损伤、肝脏损害等多脏器损害，尚未发现有中枢神经系统受累的明确报道。

据悉，该患者1月24日以新冠肺炎、危重型、呼吸衰竭收入北京地坛医院。治疗96小时后（起病第14天），患者出现颌面及口角频繁抽搐，伴持续呃逆等症状，但头颅CT颅内未见异常，生化检测无异常。

北京地坛医院重症医学科、检验科及中国疾控中心传染病所联合工作组对采集的患者脑脊液标本进行宏基因组二代测序、鉴定可能的感染病原体过程中，排除了其他病原体，获得了SARS-CoV-2病毒基因组序列。通过基因测序证实脑脊液中存在SARS-CoV-2，临床诊断病毒性脑炎。

此前，研究人员在SARS和MERS感染中已确认神经系统损伤，并在尸检中发现了患者的脑脊液以及其脑组织存在病毒核酸。而在中国国家卫健委3月3日发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中，对于病理改变已提及“脑组织充血、水肿，部分神经元变性”。