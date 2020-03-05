美众院高票通过《台北法案》强化台美伙伴关系

美国众议院今天以415票赞成、0票反对的压倒性票数通过《台北法案》，要求美国行政部门以实际行动协助台湾巩固邦交及参与国际组织，并增强双方经贸关系等。由于法案内容有稍作修改，还须送回参议院再表决通过一次才能递交总统特朗普签署。

《台北法案》是由共和党籍参议员贾德纳（Cory Gardner）及共和党籍众议员匡希恒（John Curtis）相继在去年5月23日与10月18日领衔提出参、众院版本。参院版已在去年10月29日获得参议院全院通过；众院外委会隔天也以口头表决方式，无异议通过众院版。

两院法案版原先几乎完全相同，但众议院相关委员会随后决议采用参院版法案案号，并对法案内容稍作修正，包含移除鼓励美台签署自由贸易协定（FTA）等相关章节，改以较广泛文字取代。

据台湾媒体报道，由于参院版法案遭修改过，法案还须再送回参议院表决通过一次，才会送出国会，交至特朗普签署后生效。

图为台湾总统蔡英文的一名支持者早前在选举时，拍摄一块印有“孚佑群生”的木匾。（法新社）

以下为法案重点摘要：

美国国会意见认为，美国政府应支持台湾强化与印太地区及全世界各国的正式外交关系及非正式伙伴关系；对于显著强化、增进或升级与台湾关系的国家，应研议以适当及符合美国利益的方式，提升美国与该等国家的经济、安全及外交交往。

相反，对于严重损害台湾安全与繁荣的国家，美国基于适当考虑美国利益的立场，可考虑“调整”美国与该国的经济、安全及外交交往。

在参与国际组织方面，国会意见认为，美国政府应适当争取台湾在国际组织上的参与权利，包括会员或观察员身份。

经贸部分，国会意见提到，美台之间有强健的经济伙伴关系，美国是台湾第二大贸易伙伴，台湾为美国第11大贸易伙伴。强化经济关系将有助美台双方经济成长；若美国贸易谈判代表要强化美台双边贸易经济关系，需与国会协商。