中共政治局常委会议：释放被抑制消费

中共政治局常委会昨天召开会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，并把被抑制、被冻结的消费释放出来，同时在复工复产中优先吸纳贫困地区劳动力，确保完成决战脱贫攻坚任务。

据新华社报道，这项会议由中共总书记习近平主持，主要研究当前冠病疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。习近平在会议上说，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好的态势。为巩固和拓展这良好势头，力争中国经济社会发展早日全面步入正常轨道。为实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造条件。

习近平强调，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大，加强疫情防控必须慎终如始，对疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，继续抓紧抓实抓细。同时，要深化疫情防控国际合作，发挥中国负责任大国作用。

此外，要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。

报道称，会议指出，要继续采取“点对点”等多种交通运输方式让员工尽快返岗复工，严格做好员工吃、住、行、车间管理等环节防疫工作。同时，要发挥好企业家作用，充分调动企业家积极性创造性。要坚持全国一盘棋，维护统一大市场，促进上下游、产供销、大中小企业整体配套、协同复工。

会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补，以及要有针对性地开展援企、稳岗、扩就业工作，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，积极帮助个体工商户纾困。

会议并表示，要抓好春季农业生产，做好农产品保供稳价工作。此外，要加大对贫困地区、贫困人口的帮扶，在复工复产中优先吸纳贫困地区劳动力务工就业，确保完成决战脱贫攻坚任务。

