港首例宠物犬确诊冠病

香港渔护署早前对一名冠病确诊患者的宠物犬进行检测，经反复测试均对冠状病毒呈弱阳性反应，因此昨天确认该犬只已属低程度感染，且很可能是由人类传染，但强调没有证据显示宠物会传播病毒。

这只确诊宠物犬的饲主，即为先前确诊的香港女富商周巧儿。

综合港媒报道，渔护署分别在2月26日、27日、28日及3月2日为周巧儿的宠物犬检测，其中三次样本均呈弱阳性。该署随后征询香港大学公共卫生学院、城市大学动物医学及生命科学院及世界动物卫生组织专家意见，都一致认同该犬只已低程度受感染，且很可能是由人类传染。

但渔护署强调，没有证据显示宠物会传播冠状病毒，或因此生病。该宠物犬目前无任何冠病病征。

港大微生物学系讲座教授袁国勇指出，如果犬只受环境污染，应该一至两天后其样本便会对病毒呈阴性反应，但若确诊感染，理应不止呈弱阳性；他认为此个案“怪怪的”，相信由人类传染犬只，但要进行基因排序后才能判断。

世界卫生组织表示关注事件，也会跟港府研究有关情况，了解犬只是否受感染。但该组织说，根据以往处理冠状病毒经验及对冠病了解，宠物不会传染人类。

城大赛马会动物医学及生命科学院说，沙斯（SARS）期间也有犬只对病毒呈低程度感染，但它们并没有病征，也不会将病毒传染人类。香港爱护动物协会则说，公众必须了解“被感染”并不等于“具有传染性”，强调目前仍没证据显示宠物会传播病毒给人类。