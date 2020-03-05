美参议院财务委员会主席：在贸易协议实施方面应给中国留出余地

美国参议院财务委员会主席格拉斯利周三表示，考虑到迅速蔓延的冠病疫情给中国经济造成损害，在第一阶段中美贸易协议实施方面，华盛顿需要给中国留出一定的余地。

格拉斯利接受路透社采访时说，他没有看到中国打算逃避贸易协议承诺的迹象，但表示疫情可能引发一些调整，可能推迟第二阶段贸易协议开始谈判的时间。中国在第一阶段贸易协议中承诺大幅增加美国农产品、制成品、能源和服务的采购规模。

格拉斯利还说，中国采取行动降低部分美国商品关税，并允许美国检测中国的食品，展现出“诚意”。

另一方面，美国农业部长珀杜预计，中国将于春末与夏季采购美国大豆。

珀杜早前在国会发表的证词中说：“每年的这个时候他们会购买巴西大豆。我们认为他们将在春末与夏季重回市场，兑现他们的承诺。”

中国之前签署第一阶段协议时，承诺2020年将在2017年240亿元（美元，下同，约333亿新元）的基础上，至少额外再购买125亿元的美国农产品，2021年至少增购195亿元。在中美爆发贸易战之前，2017年中国从美国采购的农产品超过半数为大豆，且大豆料将在增加的采购中占据重要份额。

但中国爆发的非洲猪瘟疫情降低了该国对大豆的需求，冠病疫情的蔓延也威胁到中国的经济增长。

美国总统特朗普上个月表示，美国可能向农户额外发放补贴，直到与中国、墨西哥、加拿大和其他国家签订的贸易协议全面生效。特朗普政府已于2018年和2019年先后拨款120亿元和160亿元，用于救助农户。

珀杜表示：“我告诉农户，让我们为市场耕种，保持希望并祈祷生意回来，就像我们认为能够实现的那样。”

美国农业部周三表示，中国买家购买了11万吨当前销售年度发货的美国高粱。

这是中美签署第一阶段贸易协议后，中国首宗单笔采购量至少为10万吨的大宗商品贸易。根据法律，出口商必须迅速报告此类交易。成交量较小的交易则是每周报告一次。