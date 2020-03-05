武汉一方舱医院紧急通知拟出院人员查抗体

武汉市江岸方舱医院昨天（4日）发布紧急通知称，由于近期出院的冠病治愈患者中有许多复发案例，因此该院决定今天对所有在舱拟出院患者做病毒抗体检查，确保他们完全康复出院。

江岸方舱医院一名负责人昨天向澎湃新闻证实此事。该负责人表示，武汉市防疫指挥部早前通知院方，称有患者出舱以后出现核酸检测转阳的情况。对此，该院决定加做病毒抗体Ig-M与Ig-G的检查。“加做抗体（出结果）很快，明天开始（给患者）做，明天晚上就可以出结果。”

至于其他方舱医院是否也会加做抗体检查，该负责人表示尚不清楚。湖北昨天新增确诊病例134例，其中武汉131例，比前天略升。

针对部分冠病出院患者出现核酸检测复检阳性的问题，昨天发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》调整了出院后注意事项，将原来诊疗方案中出院患者“应继续进行14天自我健康状况监测”改为“应继续进行14天的隔离管理和健康状况监测”。

相比前一版诊疗方案，第七版的诊疗方案增加了血清学证据，即如果疑似病例的血清学检查冠病病毒特异性IgM抗体和IgG抗体阳性；血清冠病病毒特异IgG抗体由阴性转为阳性或者恢复期比急性期死倍以上升高便可确诊为冠病。

针对疑似病例的排除，也需要在连续两次冠病病毒核酸检测阴性（采样时间至少间隔24小时），且发病七天后冠病病毒特异性抗体IgM和IgG仍为阴性才可排除疑似病例诊断。

