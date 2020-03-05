中国国家卫健委称已与美国等国开展20多次技术交流

中国国家卫生健康委员会副主任曾益新今天在国新办新闻发布会上说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情发生以来，国家卫健委强化全球技术协作，与美国等相关国家开展了20多次技术交流。

据中国网网上直播实录，国务院新闻办今天举办的新闻发布会介绍抗击疫情国际合作有关情况。

曾益新介绍，疫情发生后，国家卫健委及时向包括世卫组织、有关国家和地区性组织在内的国际社会通报疫情信息。确定病原体为新型冠状病毒后，第一时间向全球分享了病毒全基因序列、引物和探针，与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件，与世卫组织、东盟（亚细安）、欧盟、亚太经合组织、非盟、加共体、上合组织等国际和地区组织，以及日本、韩国、俄罗斯、德国、法国、美国、老挝等相关国家通过专家研讨和远程会议等多种方式开展了20多次技术交流，及时分享了中国有关实验室检测、流行病学调查、临床诊疗等防控经验和方案。

曾益新表示，下一步将继续同世卫组织开展有效合作，同国际社会广泛分享防疫的经验和信息，协调防控措施，一方面要防止疫情输入，另一方面也向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的支持，发挥负责任大国作用。