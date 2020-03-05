曾被造谣的武汉卫健委官员拟被火线提拔

湖北省武汉市多名官员近日被火线提拔，其中包括曾被造谣”擅离职守、逃去上海“的武汉市卫健委副主任刘庆香。

据武汉市委机关报《长江日报》报道，武汉市委组织部在3月3日宣布，拟提拔10名奋战在疫情防控一线、表现优秀的干部。这10人分别来自卫生健康系统、公安系统、交通市政系统等，另外还有四人是街道党工委书记。10人中包括现任武汉市政协常委、市卫生健康委员会副主任刘庆香。

“湖北之声”微信公众号在转发上述提拔公示信息的同时，还补充介绍了部分官员的个人事迹。其中提到，疫情暴发时，拟晋升二级巡视员的刘庆香的丈夫因病离世还不足半月，但她迅速投入工作，如今已在岗位上持续奋战了50多天。

但在1月底，刘庆香曾因一个谣言引发舆论关注。1月下旬，有网友散播“上海瑞金医院逃跑的肺炎患者为武汉市卫健委领导干部刘庆香”的消息。武汉市卫健委官方微博其后辟谣称，网传关于刘庆香相关信息严重不实。刘庆香今年55岁，自去年12月底以来一直在武汉市防控一线；她没有女儿，只有一子在汉工作；她和爱人都不是医生，爱人因患癌症医治无效已于去年在武汉去世。

公示信息显示，刘庆香，1965年6月出生，现任武汉市政协常委，市卫生健康委员会副主任，拟晋升二级巡视员。