专家指禁食野生动物不存在“黑白名单”

自《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》（以下简称《决定》）印发实施后，中国社会各界对人工繁育的哪些动物允许食用、哪些动物禁止食用十分关注。有人还建议主管部门通过发布“白名单”和“黑名单”方式对此予以明确、区分。

据澎湃新闻报道，北京林业大学野生动物研究所所长时坤今天（5日）就《决定》进行解读时指出，长期以来，滥食野生动物一直是诱发乱捕滥猎、非法交易野生动物的主要原因，不仅危害野生动物种群安全和生态安全，也对公共卫生安全构成很大隐患。但由于现行《野生动物保护法》管理范围有限，不少对公共卫生安全具有很大风险的陆生野生动物，如蝙蝠、鼠类、鸦类等，没有纳入该法管理范围，制约了打击滥食行为的效能。

但时坤指出，网传的“白名单”和“黑名单”是不存在的。对陆生动物而言，中国国务院畜牧兽医行政主管部门，依法制定并公布的《畜禽遗传资源目录》中所列允许食用的动物种类，其人工养殖种群是被允许食用的，但其野外种群和该目录以外的其他所有陆生野生动物均属于禁止食用范围。对水生动物而言，《野生动物保护法》已规定禁止食用珍贵、濒危水生野生动物，其他水生动物不在此次《决定》禁止食用范围。