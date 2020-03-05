伊朗驻华大使馆微博求助 中国网民踊跃捐款

伊朗冠病疫情严峻，确诊病例总数已增至2922起，面对医疗物资短缺等问题，伊朗驻华大使馆昨天（4日）在官方微博上发文求助，并公布捐赠渠道，称“将珍惜中国朋友的每一分善意，追踪每一笔善款的流向”，大批中国网民过后踊跃捐款。

伊朗驻华大使馆在官微表示，在伊朗竭尽全力抗击疫情的关键时刻，“中国朋友的支持让我们感受到了‘雪中送炭’的情谊，看到了中国人‘滴水之恩，涌泉相报’的品格”，连日来已有大批中国网民留言询问捐赠渠道，“拳拳盛意让我们铭感五内”，并决定公布捐赠渠道，包括中国银行总行账户名称为“伊朗伊斯兰驻华大使馆”的帐号作为善款捐赠渠道，同时提供三个物资接收地址。

大使馆还提到，伊朗现在急需医用口罩、呼吸器、手术服、核酸检测试剂盒、个人防护用品、防护面罩和防护服。

大批中国网民纷纷在官微留言为伊朗打气加油，并附上收据，显示已第一时间向大使馆提供的账号捐款。

伊朗卫生部昨天宣布，过去24小时伊朗增加了586起确诊病例，使病例总数增至2922起；死亡病例也增加15起，达到92起。伊朗总统鲁哈尼在昨天的内阁会议上指出，伊朗几乎所有省份都出现了病例，其他许多国家也一样。承诺将在伊朗医疗人员与人民配合下尽快克服这场危机，并尽可能降低死亡人数。