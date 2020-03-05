美主持人要中国道歉 中国外交部：谁要求美国为H1N1流感道歉了吗？

对于美国有电视台主持人指冠状病毒起源于中国、要中国人正式道歉，中国外交部发言人赵立坚反问说，美国H1N1流感曾导致至少18449人死亡，“谁要求美国道歉了吗？”

据澎湃新闻报道，赵立坚今天在例行记者会上回应相关提问时说，个别主持人言论荒谬可笑，充分暴露出对中国的傲慢、偏见和无知。

赵立坚指出，各国患病的人都是受害者，不知道“道歉论”从何说起，世卫多次表示，“污名化”比病毒本身更危险，"在这个时候个别人散布这种毫无逻辑的言论，居心何在？"

他表示，“中国道歉论”毫无根据也毫无道理，目前病毒源自何处尚无定论，中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者。“2009美国爆发的H1N1流感蔓延到214个国家和地区，当年导致至少18449人死亡，谁要求美国道歉了吗？”

赵立坚强调，中国抗疫体现了一个负责任大国的应有担当，中国人民疫情防控中付出了巨大牺牲，作出了重大贡献，全球170多个国家领导人和40多个国际地区组织负责人对中国抗疫举措及其积极成效以及为阻止疫情蔓延作出的巨大牺牲予以高度肯定。世界卫生组织总干事谭德塞指出中国强有力举措，既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，为世界各国抗击疫情树立了新的标杆。