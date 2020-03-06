中国一些老师在线授课被“敏感系统”屏蔽

中国绝大多数的学和中小学因疫情将教室搬到网上，要求学生们在线上课。但令人措手不及的是，很多老师发现自己因发布“违规图片”或讨论政治议题被到封禁。

据英国广播公司（BBC）中文网报道，很多教师对于平台和审查人员的过度反应感到困扰，一些学生也在社交媒体上表达了他们的不满。

21岁的夏上乐在江苏一所大学就读护理专业。她对BBC说，不久前她的老师因在上课时发布了一张外科感染的效果图而被屏蔽。

“还有一次，老师给我们放了一个做胃镜的视频，结果还没放几秒钟就被停止了，”夏上乐说。“老师只能下课，把文件发到群里让大家自己看，”夏上乐说。

她的老师的经历并非罕见。在中国社交媒体上，#医学生上网课有多难#日前成为微博的热门话题，阅读量接近1亿，很多网友纷纷留言他们哭笑不得的经历。

在一个例子中，一名妇产科护理学教师通过聊天应用QQ在线授课，但仅过了几秒钟就遭到封号。她随后在微信上说，回想很久后，认为“估计是提到了外生殖器解剖”。

“我一个教妇产科的，你让我讲啥？估计我所有的专业名词都涉黄，”她说。

但因在线教课，而被处罚的远非只有医学教师。在短视频平台抖音上，一名政治老师因使用“敏感”政治词汇而被封禁，直接从课堂上“消失”。

中国拥有严格的互联网管理法规，任何被视为是色情、暴力、政治敏感及歪曲历史的内容，都可能遭到处罚，这种审查通常由官方与互联网公司的合作来进行。

据《南华早报》报道，在河南中部一所中学教历史的王老师表示，她的包括试卷在内的教学材料，疑因为包含政治敏感词，无法通过社交软件发送给学生们。

“这个学期我们学中国古代政治制度史，必须使用‘独裁’、‘君主制’和‘官僚主义’等词语。我想可能因为这个无法发送，”王老师说。“其他班有同样的情况。”

在微博上，一名山东青岛的网友遇到类似的情况。她表示，自己在网课直播平台里回答历史老师有关《共产党宣言》的问题，但她的答案遭到了屏蔽。

就连以英语进行的课程，有时也“难逃法网”。社交媒体上的图片显示，一名英语老师在聊天群中向学生讲解阅读理解，但被系统提示“该群因涉及违法违规内容，已被永久封停”。

“为了避免出现不合规的情况，现在往往通过关键词处理，就会有一刀切的问题，”中国教育学者、上海交通大学教授熊丙奇对BBC说。“官方的担心是，之前一个老师面临的是小众范围，现在可能是成百上千个学生。”