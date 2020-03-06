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中国大陆新增143确诊病例 湖北省除武汉外新病例清零

发布 / 2020年3月6日 9:58 AM

更新 / 2020年3月6日 12:02 PM

重庆火锅店为赴湖北医护人员及家属送上火锅宴。（中新社）

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中国大陆昨天（5日）新增冠状病毒确诊病例143例，其中126例来自湖北。新增死亡30例，其中29例来自湖北。

据中国国家卫健委网站报道，3月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例143例，新增死亡病例30例，新增疑似病例102例。

湖北新增确诊病例126例，新增治愈出院病例1487例，新增死亡病例29例，现有确诊病例22695例，其中重症病例5588例。累计治愈出院病例41966例，累计死亡病例2931例，累计确诊病例67592例。新增疑似病例43例，现有疑似病例285例。

当日新增治愈出院病例1681例，解除医学观察的密切接触者5457人，重症病例减少215例。

截至3月5日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例23784例（其中重症病例5737例），累计治愈出院病例53726例，累计死亡病例3042例，累计报告确诊病例80552例，现有疑似病例482例。累计追踪到密切接触者670854人，尚在医学观察的密切接触者29896人。

3月5日0—24时，新增报告境外输入确诊病例16例。截至3月5日24时，累计报告境外输入确诊病例36例。

累计收到港澳台通报确诊病例158例：香港104例，澳门10例，台湾44例。

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