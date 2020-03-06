陕西安康医院院长副院长因补助金事件被免职

陕西安康市中心医院领导疫情补助远超一线医生事件引发广泛质疑后，处理结果公布：院长陈文乾，副院长董根文被免职，并给予政务记过处分；安康市卫健委主任王龙军予以诫勉；对其他责任人员按照干部管理权限交有关单位处理。

据微信公众号“长安街知事”报道，安康市中心医院3月2日发文称，根据省里文件精神，公示本院补助落实情况。当晚便有数个网民在网上晒出该名单，或称“医院领导拿的补助比支援湖北一线的都惊人”，或称“一线人员上到累趴不给轮休，还要被各种克扣上班天数”等。

比如该院院长陈文乾，副院长董根文、许真拟补助41天，每天300元（人民币，下同，60新元），共12300元。相比之下，一位支援武汉的医护人员补助11天，每天300元，共3300元；另一位“感觉快要累瘫了”的护师，补助19天，每天200元，共3800元。

事件发生后，各大媒体纷纷指责“仗没打完，就开始摘桃子”“前方吃紧，后方紧吃”“等不良现象。

第二天，安康市中心医院公开承认，的确存在对一线防控人员工作补助核定标准把握不准、审核不严等问题，决定重新核定，并及时公示。同时，院长陈文乾代表领导班子对工作中存在的问题诚恳致歉。

紧接着，3月4日，安康市也站出来表态称，已召开紧急会议，要求市纪委监委成立核查组，彻查网络反映的有关问题，有错必究，有责必问。

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组5日召开会议，提出了明确要求：要落实好关心关爱医务人员措施，相关补助和津贴要及时发放，向与患者直接接触的一线医务人员特别是救治重症的医务人员倾斜，不得按行政级别确定发放标准。医务人员轮休不影响奖金、休假等待遇。

陕西省安康市随后通报了上述处理结果。安康市委市政府要求，市卫健委派驻工作组监督指导市中心医院，严格按照中省关心关爱一线疫情防控人员补助政策规定的标准和范围，据实做好统计、审核、公示、上报、发放工作。同时，要求全市各医疗机构要举一反三，引以为戒，严格落实好关心关爱医护人员各项措施，确保执行政策不打折扣、不变形不走样。