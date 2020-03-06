甘肃新增11例确诊 均为伊朗包机归国的中国公民

中国甘肃省昨日（5日）新增11起2019冠状病毒确诊病例，均为伊朗包机归国的中国公民，这也是该省16天以来首次出现新增病例。

据甘肃省卫生健康委员会网站今天通报，3月2日20时至3月5日20时，有311中国公民分别乘商业包机由伊朗到达甘肃兰州。3月5日，甘肃新增11例境外输入确诊病例，同时新增境外输入密切接触者300人。

甘肃卫健委网站显示，甘肃自2月18日以来，16天内一直没有出现新增病例，一直到3月5日。截止当天，甘肃累计报告冠病确诊病例为102例。

据财新网报道，第一架包机于3月4日抵达兰州，从伊朗接回146名中国公民，第一批归国人员中多数为在伊朗的留学生。第二架包机则于3月5日下午落地兰州，接回163名中国公民。

据悉，回国的首批人员，需先在兰州集中隔离观察。兰州新区后备医院为此准备了近500张床位，并从兰大一院、兰大二院、甘肃省妇幼保健院等医院抽调医护人员，对留观人员开展体温测量、冠病确诊及救治等工作。

报道也指，未来还会有更多中国公司召回在伊朗工作的人员，包机也会持续。目前有两方在协调包机接回一事，一是中国外交部领事司以及中国驻伊朗大使馆，二是伊朗签证申请中心波达亿投资发展有限公司，主要在其中协调航班和医疗等资源。

但据多方人士的消息，从伊朗包机回国并非正式撤侨，而是中国公民自愿回国，需要自费。有知情人士透露，目前在伊朗华人有2000余人。

中国石油和化学工业联合会国际交流与外企委员会秘书长庞广廉介绍，目前主要有中石化集团、中石油集团、葛洲坝集团、中国有色，以及中信国际等能源和基建类企业在伊朗有项目。多方人士都指出，企业或撤走大部分中国员工，保留极少部分员工。

截至当地时间3月5日中午，伊朗全国累计确诊病例升至3513例，累计死亡人数升至107例。