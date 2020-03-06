港渔护署认为病毒经狗传人的可能性不大

香港一名新型肺炎确诊患者饲养的狗只，确诊感染冠病，为全球首宗。香港渔护署助理署长薛汉宗说，相信病毒由主人传染给狗只的机会最大，目前预计由狗只传染其他狗只或者狗传人的机会不大。

据香港电台网站报道，但薛汉宗指出，不能说完全零风险。他说，2003年沙斯时，也曾在患者的宠物身上验出有冠状病毒，当时涉及8只猫和1只狗。

薛汉宗建议，饲养宠物的市民现时不用太担心，也不要遗弃宠物，但带宠物外出后要为它们清洁，以及留意宠物的身体状况，同时不要与宠物有过分亲密的接触，人和宠物都要避免接触其他流浪猫狗。