中国建筑集团原董事长官庆病逝

中国建筑集团有限公司原党组书记、董事长，中国建筑股份有限公司原董事长官庆，今天（6日）因病医治无效在北京逝世，享年55岁。

据中国建筑微信公众号发布的讣告，根据家属意愿，官庆的丧事将从简，不举行送别仪式。官庆也是中国共产党第十九届中央委员会候补委员。

据《新京报》旗下的微信公众号“政事儿”报道，官庆出生于1964年，长期在建筑央企工作，曾任中国建筑股份有限公司副总裁，中国建筑工程总公司总经理，中国建筑工程总公司董事长、党组书记，中国建筑股份有限公司董事长、总裁等重要职务。

去年9月2日，中国建筑集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国建筑集团有限公司主要领导调整的决定，由周乃翔（原任江苏省委常委、苏州市委书记）任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记；免去官庆同志的中国建筑集团有限公司董事长、党组书记职务。

公开简历显示，官庆是四川成都人，教授级高级工程师，博士研究生，1985年毕业于湖南大学供热与通风专业，1985年参加工作。他于1995年1月起任中国建筑西南设计研究院三所所长，1998年12月起任中国建筑西南设计研究院副院长，2003年8月起任中国建筑西南设计研究院院长，2006年4月起兼任中国建筑西南设计研究院党委副书记。

官庆在2008年1月起任中国建筑股份有限公司副总裁，隔年12月起兼任中国中建设计集团有限公司副董事长、总经理，2011年4月起任中国建筑工程总公司总经理、党组成员，同年5月起任中国建筑股份有限公司董事、7月起兼任中国中建设计集团有限公司董事长，并在两个月后任中国建筑股份有限公司总裁。2015年5月，官庆升任中国建筑工程总公司董事长、党组书记，并在2019年9月被免去中国建筑集团有限公司董事长、党组书记职务。