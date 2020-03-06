亚行：疫情预计将造成中国GDP损失约0.3%到1.7%

亚洲开发银行今天（6日）发布的报告显示，2019冠状病毒疫情将对亚洲发展中经济体产生重大影响，并预计中国的经济损失大约在440亿元（美元，下同，约609亿新元）到2370亿元之间，占中国国内生产总值（GDP）的0.3%到1.7%

据《新京报》报道，亚行最新发布的报告显示，经济损失规模将取决于目前仍难以预测的疫情走向，且疫情对全球经济的影响程度不一，经济损失大约在770亿到3470亿元之间，占全球GDP的0.1%到0.4%。其中，三分之二的影响落在中国身上。

报告中，亚行假设了三种可能的情况，最好的情况是中国出境旅游连续两个月下降50%，实施旅游禁令的国家两个月内没有来自中国的旅游收入，中国入境旅游和收入下降幅度与沙斯暴发期间相当，由亚洲以外地区前往非中国的东亚及东南亚国家的旅游人数下跌幅度与沙斯暴发期间相同（假设下跌高峰期持续两个月）。

在这种情况下，亚行预计全球GDP损失为770亿美元，占全球GDP的0.1%；预计中国GDP的损失为440亿元，占中国GDP的0.3%。

温和的情况是中国出境旅游连续三个月下降50%，实施旅行禁令的国家三个月内没有来自中国的旅游收入，与基准情况相比中国入境旅游和收入再下降10%，从亚洲以外地区前往非中国的东亚及东南亚国家的旅游较最好情况再下降10%。在这种情况下，全球GDP损失预计为1560亿元，占全球GDP的0.2%；中国GDP损失为1030亿元，占中国GDP的0.8%。

更糟糕的情况下，中国出境旅游连续六个月下降50%，实施旅行禁令的国家六个月内没有来自中国的旅游收入，与基准情况相比中国入境旅游和收入下降了30%，从亚洲以外地区到非中国的东亚和东南亚国家的旅游相对于最优情况再下降40%。亚行预计全球GDP损失为3470亿元，占全球GDP的比重为0.4%；预计中国的GDP损失为2370亿元，占中国GDP的比重为1.7%。

亚行在报告中指出，疫情的暴发将通过几个渠道影响中国、亚洲其他发展中国家和世界的经济活动，包括中国和其它受疫情影响经济体的国内消费出现急剧但短暂的下降，如果疫情影响到人们对未来商业活动的看法，还可能出现投资下降；另外还有旅游业和商务旅行的衰退，供应方面对生产和贸易的干扰，卫生保健支出的变化等。

亚行的发展中成员国中，与中国有着很强的贸易和生产联系的经济体将受到重大影响。除了依赖旅游业的经济体系外，其他受影响的经济体例如中国香港、蒙古、菲律宾、新加坡、越南等。

亚行首席经济学家泽田康幸（Yasuyuki Sawada） 表示，“关于2019冠状病毒仍有很多不确定性，包括它对经济的影响。要更准确地预测潜在损失，就需要分析多种情形。”