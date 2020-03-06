辽宁铁岭破获30余万只伪劣口罩案

疫情期间，口罩成了抢手货，有些不法分子见有利可图，便在网上非法销售劣质口罩。中国辽宁铁岭警方近日成功破获一起特大销售伪劣口罩案件，抓获四人，扣押伪劣口罩22.5万余只，涉案金额达100余万元。

据中新社报道，2月22日，犯罪嫌疑人赵某、任某樨从广东汕头购进了一批无任何标识的一次性口罩，通过空运至沈阳桃仙机场，再运回铁岭销售。为避免群众遭受更大损失，铁岭警方立即部署警力进行抓捕。当日中午，侦查员赶赴沈阳桃仙机场，在机场公安局的大力配合下，将这批无任何标识的一次性口罩22万只进行扣押，同时将前往机场接货的涉案人员罗某涛和赵某飞抓获。

经审讯，从今年2月份开始，赵某、任某樨数次从广东汕头购进无任何标识的一次性口罩，运回铁岭市银州区，在微信朋友圈以每只价格2.7元进行销售，累计销量10万余只，涉案价值达100余万元。团伙一共四人，分工明确，赵某和任某樨负责上货、网上销售，罗某涛和赵某飞负责运输和付货。他们虽然行动隐蔽，但还是被民警全部抓获。在犯罪嫌疑人赵某家中，办案民警还查获5000只未售卖的口罩，至此，警方共扣押伪劣口罩22.5万只，四名犯罪嫌疑人全部到案。

警方联系市场监督管理局对口罩取样送省级鉴定机构进行检测，经鉴定，该口罩为不合格产品，未达到口罩应该起到的防护作用，对病毒、灰尘等有害身体的物质起不到阻挡作用。

四名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，此案正在进一步侦办之中。