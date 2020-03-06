云南将设多达120个沙漠蝗监测点构建预报网络

为有效应对沙漠蝗侵入风险，中国云南将布设110个至120个沙漠蝗监测点，启动沙漠蝗监测，严防沙漠蝗侵入、定殖和向国内其他区域扩散。

据新华社报道，云南省林业和草原局昨天（5日）的消息，这些沙漠蝗监测点将构建“天空地”一体化、点线面相结合的监测预报网络，严防沙漠蝗侵入、定殖和向国内其他区域扩散，保障生态安全。

据介绍，该局3月4日下发通知，要求全省各级林草部门要结合自身实际，及时成立防控领导机构及专家组，制定沙漠蝗防控应急预案，加强与农业农村部门的全面合作，做好治蝗药剂、设备、资金等储备准备工作。

根据上述通知，云南各级林草部门将加强监测，及时研判沙漠蝗的发生动态，有针对性地做好沙漠蝗监控工作，并积极开展地区间协作，加强信息、资源、技术共享；严格执行虫情报告制度，按照草原蝗虫迁飞和发育情况适时启动蝗虫监测报告制度和值班制度，并适时发布预警信息。

通知中特别要求云南怒江、保山、德宏、临沧、普洱等8个州（市）中与缅甸、老挝、越南接壤的25个边境县（市、区）及与西藏相邻的德钦县、维西县林草部门加强与农业农村部门的横向联系和沟通交流，关注沙漠蝗发生发展动态，做好监测。

此外，云南各级林草部门将加强应急队伍建设，加强预案演练，并及时开展对蝗虫防控专业队伍和人数、可安全使用的农药、飞行器等情况的摸底筛选，以便分层次、分阶段，有针对性开展防控。