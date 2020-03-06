调查：近四成受访中国女性计划独立买房

58同城、安居客今日（6日）发布《2020年女性置业报告》称，近几年中国女性的经济独立性提高，近四成受访女性计划独立购房，也有不少女性购房者因2019冠状病毒疫情而改变原有的购房计划。

据中国新闻网报道，报告显示，81.7%的女性受访者计划在五年内置业，其中，打算今年买房的调研女性占比22.5%。

从资金来源来看，受访女性中有38.8%表示能够自己独立购买，40.4%的女性表示需要和另一半共同负担购房资金，也有约两成女性表示需要父母支持。一线城市中，女性自己独立买房的占比为42.7%，超过“和另一半共同购买”的38.9%，相对更为独立。

不同年龄段中，女性的置业计划也出现不同的分化。如30岁至44岁女性计划五年内置业的占比高于86%，成为五年内置业的主力群体。其中，30岁以上女性有60%的人购房是为了二套改善住房。而20到29岁的女性群体们，则有超四成比例打算购房首套自住房。

除此之外，疫情也导致很多女性购房者改变了原有的购房计划。参与上述调研且有购房意向的女性群体中，41.4%的女性表示因疫情防控原因将推迟原先的购房计划，而超过两成的租房女性表示打算尽早买房。

58安居客房产研究院分院院长张波表示，从近几年女性置业的调研结果来看，中国女性的经济独立性表现得越来越强：一方面近半数女性表示买房完全靠自己，或者决策权在自己手中；另一方面女性选择买房的占比也在不断提升。这一变化可能会让开发商等卖方在未来更多关注女性在置业层面的独特需求。