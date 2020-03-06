星巴克预计中国业务第二财季营收减少最多4.3亿美元

星巴克昨日（5日）公布的的一份运营报告显示，受到疫情影响，预计中国区业务在第二财季（2019年12月30日到2020年3月31日）的营收将减少最多4.3亿美元（约5.95亿新元）。

据澎湃新闻引述彭博社报道，星巴克衡量中国业绩的关键指标同店销售额也将在第二财季同比下降50%。

不过，星巴克今日称影响是暂时的，并向投资者保证，公司业务很快将恢复正常，每周销售额也有渐长的现象。据报道，星巴克公司称，“尽管疫情对公司财务造成了短期影响，但我们对公司的增长潜力依然保持乐观的态度。”此外，星巴克称，现在评估疫情对公司全年的影响，还为时过早。

据《华尔街日报》报道，由于部分门店的关闭和营业时间的减少，导致了客流量的巨减，星巴克2月份在中国的同店销售额较去年同期暴跌了78%。

据悉，星巴克在2月初因春节假期以及后来的疫情，关闭了中国境内约80%的门店，总数超过3000家。据了解，目前90%的门店已经恢复营业，星巴克预计在3月底前将门店恢复运营的数量提升至95%。

受到疫情影响，星巴克也将推迟自己在中国设立新门店的计划，将2020财年预计的开店计划推迟至2021财年。

除了中国市场以外，《华尔街日报》指出，星巴克也关闭了其在意大利、日本和韩国的部分门店，或控制店内的人流。据介绍，韩国是星巴克的另一大市场，拥有1380个门店。

星巴克说：“我们已经做好准备，能应对全球任何市场发生的任何情况。”