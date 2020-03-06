湖北公安破获涉疫电信网络诈骗案276起

湖北省公安厅今天（6日）通报，1月23日以来，湖北公安机关共破获涉疫电信网络诈骗案276起，抓获嫌疑人56名，涉案金额2331万元(人民币，下同，464万新元)。

中新社报道，根据湖北省公安厅反电信网络诈骗中心总结的查处打击情况看，易发多发犯罪主要集中在以下五类诈骗：一是利用贷款诈骗，约占发案总数33%；二是涉疫物资销售诈骗，约占发案总数14%；三是兼职刷单诈骗，约占发案总数11%；四是网络投资理财诈骗，约占发案总数7%；五是冒充熟人诈骗，约占发案总数5%。

其中，犯罪嫌疑人陈某、阮某等人分别加入全国各疫情物资采购群，将微信昵称修改后冒充微信微商，添加受害人为好友，以售卖口罩、防护服等疫情防护物资为由进行诈骗。受害人通过微信、支付宝转账付款后，陈某便将其拉黑。陈某等人共作案18起，涉案金额74000元。目前，警方已将陈某、阮某等2名犯罪嫌疑人抓捕到案，案件正在办理中。

犯罪嫌疑人宁某等3人多次利用QQ添加全国各地的家长群，冒充班主任以疫情期间不便当面交费为由，发布扫码支付780元的书本费、资料费虚假信息进行诈骗，共骗取22名家长17160元。目前，湖北公安机关已抓获宁某等3名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

湖北省公安厅反电信网络诈骗中心负责人表示，疫期在家，切记不要轻信来路不明的电话、短信、微信；转账汇款前务必当面或电话确认；任何情况下，不要向陌生账号转账汇款。