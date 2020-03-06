阿里巴巴九名高管获晋升：85后蒋凡、80后王磊在列

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇今天（6日）发布内部邮件，宣布九人晋升至M7/P12层级的高级管理者，包括85后的蒋凡和80后的王磊。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴新一轮组织部晋升名单分别有：淘宝、天猫、阿里妈妈事业群总裁蒋凡、阿里本地生活公司服务首席执行官王磊、创新业务事业群总裁朱顺炎、战略投资部国内业务负责人陈俊、淘宝事业群搜索推荐事业部负责人周靖人、蚂蚁金服支付宝事业群总裁倪行军、蚂蚁金服数字金融事业群总裁黄浩。此外，还有法务线俞思瑛、阿里巴巴集团首席风险官郑俊芳。

张勇在内部邮件中表示，晋升是对过去成绩的认可，更意味着面向未来的更大责任与担当，希望获得晋升的人能以更高的要求不断完善自己，勇于突破创新，带领团队为阿里巴巴、社会作出更大贡献。

张勇说：“今天我们必须面对这次疫情所带来的挑战，善于发现伴随而来的机会，面向未来去思考、规划阿里的明天，为整个社会的治理、商业进步、民生服务承担更多的社会责任。”

据了解，85后的蒋凡是阿里巴巴高层中最年轻的管理者之一，他在2013年进入阿里巴巴工作，2017年12月出任淘宝总裁，2019年3月兼任天猫总裁，2019年4月19日，任天猫法定代表人以及董事长兼总经理。 在2019年12月的一轮组织架构大调整中，蒋凡在淘宝天猫总裁的职责基础上，又代表阿里巴巴集团分管阿里妈妈事业群。阿里妈妈和淘宝、天猫将合力推进用户产品和商业产品统一策略下的创新。

80后王磊是阿里巴巴合伙人，2003年加入阿里巴巴。2018年10月12日，阿里巴巴在收购“饿了么”两个月后，宣布正式成立阿里本地生活服务公司，王磊担任阿里本地生活服务公司总裁，并兼任饿了么CEO，向张勇汇报。