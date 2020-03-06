马云分别向伊朗和韩国捐赠100万个口罩

随着2019冠状病毒疫情在韩国和伊朗暴发，阿里巴巴创办人马云今日（6日）宣布为伊朗筹集到100万个口罩，马云公益基金会也在昨天公布将捐助韩国的100万个口罩已准备就绪。

马云在其微博透露，伊朗疫情日趋严重，医疗物资缺乏，经过几天多方的努力，为伊朗筹集到了100万个口罩。马云说，虽然路途遥远，运送相当曲折，但是会尽最大努力，火速发往伊朗首都德黑兰，并希望这些物资能够缓解燃眉之急。

截至今日傍晚7时，伊朗共确诊4747起冠病病例，累计死亡病例达124人。

马云更在文中表示：“万里尚为邻，相扶无远近。”“浪滔滔人渺渺，海天云外，心忧波斯小昭安好？”

另据马云公益基金会官方微博消息，捐助韩国的100万个口罩已经在菜鸟仓准备就绪，会以最快的速度到达韩国，通过韩国红十字会送到最需要的人手里。

根据马云公益基金会微博的图片，一箱箱口罩上印着“山水之邻 风雨相济”八字。 “在我们十分困难的时候，来自韩国的物资缓解了极大的压力。现在韩国遇到困难，我们也希望能够出一份力！”

截至今日下午5时，韩国共确诊6593起冠病病例，累计43起死亡病例。

此前不久，马云公益基金会也向日本捐赠100万个口罩，经由日本执政党自民党干事长二阶俊博，转交相应急需部门。