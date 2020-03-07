中国政府决定向韩国提供抗疫物资援助

韩国冠病疫情严峻，至昨天累计确诊病例已超过六千例，中国政府决定向韩国提供物资援助，支持韩国抗击疫情。

据中国驻韩国大使馆官网消息，中国驻韩大使邢海明昨天（3月6日）约见韩国外交部次官补金健，奉命通报中国政府决定向韩方提供一批物资援助。

邢海明表示，中韩是友好近邻，中方感谢韩方对中国抗击疫情给予的支持帮助，愿同韩方落实好两国元首重要共识，守望相助，加强合作，推动中韩战略合作伙伴关系迈向更高水平。

金健表示，韩国国民正遭受困难，感谢中方送来温暖支持。相信双方互帮互助，一定能够早日战胜疫情。